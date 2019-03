San Teodoro: assalito sul portone di casa, preso a sprangate e derubato

Un giovane di 26 anni ha denunciato di essere stato aggredito, preso a sprangate e derubato dello zaino da due uomini che lo avrebbero sorpreso mentre rientrava a casa, sul portone.

È successo in via Bologna, nel quartiere genovese di San Teodoro, nella notte tra sabato e domenica: a chiamare i soccorsi è stato lo stesso 26enne, che dopo l’aggressione ha chiesto aiuto al 118. Accompagnato all’ospedale Galliera in ambulanza, è arrivato in pronto soccorso in codice giallo ed è stato medicato per le ferite subite al viso.

Ai poliziotti intervenuti in seguito ha raccontato di avere trascorso la serata in città e di essere stato aggredito sul portone da due uomini che, picchiandolo con una spranga, gli hanno rubato lo zaino con dentro tutti gli effetti personali e poi si sono dati alla fuga.