San Teodoro, 12enne si schianta in bici e cade per 6 metri: in codice rosso al Gaslini

È stato portato in codice rosso (il massimo, in ordine di gravità) il 12enne che sabato 3 agosto in salita San Francesco da Paola, nel quartiere genovese di San Teodoro, si è schiantato in bici contro un muretto, facendo un volo di circa 6 metri.

Il ragazzino, dopo essere stato soccorso dal personale medico del 118, si trova ora all'ospedale Gaslini dove non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento: sembra però che non siano rimasti coinvolte altre persone o altri mezzi.