San Quirico, voltino (ancora) allagato, i residenti: «Avvisateci su Telegram»

Il voltino ferroviario di via San Quirico, all'altezza di ponte Barbieri sulla strada tra Bolzaneto e Pontedecimo si è allagato per la terza volta in poco più di un mese tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre 2019. La via è stata quindi nuovamente chiusa, con pensanti conseguenze sul traffico e trasporto pubblico da e verso Bolzaneto.

«Una situazione che avviene in misura sistematica ad ogni allerta arancione - ha spiegato Davide Ghiglione, capogruppo di Chiamami Genova al Municipio Valpolcevera - nonostante le rassicurazioni del presidente Romeo e delle istituzioni, crediamo che la misura sia oramai colma. Chiediamo che il canale Telegram della protezione civile aggiorni la cittadinanza in merito alla chiusura della strada ed il cambio di percorso della linea 7, come avviene per tutte le altre parti della città, in quanto non esistono cittadini di serie A e di Serie B. Ricordiamo che in caso di chiusura della strada oltre al mezzo privato, ai residenti di San Quirico, non rimane altro che il treno delle 07.36 per diregersi verso il centro cittadino, ma più volte abbiamo evidenziato l'assurdità di una stazione in cui la maggior parte dei treni non si fermano. Lanciamo questo appello a istituzioni ed enti preposti nella speranza non vada nel vuoto».