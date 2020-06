San Quirico, si rompe tubatura: gasolio in strada e traffico bloccato

Viabilità nel caos martedì pomeriggio in zona San Quirico a causa della rottura di una tubatura e conseguente dispersione di gasolio in strada tra via Romairone e via Semini.

La tubatura si è rotta durante una travaso di gasolio. Il liquido si è riversato in strada e in parte nel letto del Polcevera (ma in un quantitativo non preoccupante, confermano dai vigili del fuoco), causando anche un incidente, fortunatamente senza feriti, che ha però costretto alla chiusura della strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Bolzaneto per mettere in sicurezza l’area e ripulirla dal gasolio. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con l'intera zona bloccata per la chiusura della strada.