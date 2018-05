San Quirico, 40enne trovato morto nei pressi della stazione

Tragico ritrovamento giovedì mattina in via San Quirico, dove un uomo di circa 40 anni sembra essersi impiccato nei pressi del sottopasso della stazione di San Biagio.

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di suicidio, anche se per gli investigatori è ancora troppo presto per escludere eventuali altre ipotesi. Il corpo è stato notato da un giovane che stava passando nei pressi della stazione intorno alle 7.30, e che e ha subito chiamato il 112. Sul posto sono quindi arrivate le volanti della polizia, che dopo avere accertato che non c’era ormai più nulla da fare hanno chiesto il supporto dei Vigili del fuoco per recuperare la salma.

Dal primo, sommario esame, sul corpo non sono state trovate tracce di violenza, né biglietti o note che spiegassero il gesto. Indagini sono adesso in corso per capire cosa sia esattamente accaduto: l'uomo non sembra avere alle spalle problemi psicologici.