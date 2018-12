Manutenzione alla rete, acqua sospesa a San Quirico

A causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, giovedì 6 dicembre 2018 dalle ore 8 alle ore 18, Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica alle utenze allacciate in zona San Quirico.

Le strade coinvolte sono via Coni Zugna, ponte Ludovico Patrizi, via Vittorio Poggi, via Isocorte, via Valsugana, via Ottonelli, viottolo Botte, via Alla Stazione di San Quirico, via Girolamo Gastaldi e via Romairone dal civ 10 al ponte Tullio Barbieri.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.