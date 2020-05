Interruzione idrica a San Quirico

A causa di lavori sulla rete dell'acquedotto legati alle opere di messa in sicurezza idraulica del rivo Pozio Serillo, giovedì 14 maggio 2020 dalle ore 8 alle ore 18 Iren Acqua sospenderà l'erogazione idrica alle utenze allacciate in via San Quirico (da civico 1 a civico 53) e in passo Morigallo.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.