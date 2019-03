Incendio nella notte, distrutto TuttoLegno a San Quirico

Un violento incendio è divampato nella notte nella falegnameria TuttoLegno diella famiglia Badano, a San Quirico, in Valpolcevera: le fiamme sono scoppiate al primo piano e si sono rapidamente estese a quello inferiore, complice anche la presenza del legno e delle vernici.

L'allarme è scattato intorno a mezzanotte, e le operazioni di spegnimento sono proseguite tutte la notte: i vigili del fuoco di Genova hanno inviato sul posto ogni squadra disponibile, e oltre a 2 autobotti da 8000 litri è stata inviata anche quella da 28mila litri d'acqua.

Impegnati in totale una trentina di uomini, che intorno alle 8 di mattina stavano ancora lavorando per la messa in sicurezza. Non risultano feriti né intossicati, ma i danni alla falegnameria sono molto gravi.

La presenza di sostanza potenzialmente tossiche, e la densa nube che si è alzata nel cielo della Valpolcevera, hanno inoltre preoccupato non poco gli abitanti della zona, che hanno trascorso gran parte della nottata con gli occhi puntati sul rogo, le cui cause sono ancora incerte.