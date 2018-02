Ladri in azione a Cornigliano e a San Quirico

Ancora ladri in azione a Genova. Questa volta i soliti ignoti hanno colpito in via San Quirico e in via Nino Cervetto a Cornigliano. Il bottino va dai 500 euro in contanti del primo colpo ai cinquemila in preziosi del secondo. In entrambi i casi è stata allertata la polizia, che ha avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili dei colpi.

Recentemente gli agenti della questura hanno arrestato altri ladri a Borgoratti, Castelletto e Quinto. Proseguono invece le indagini per un furto a Oregina, dove i malviventi hanno messo insieme un bottino di circa ventimila euro.