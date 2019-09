Case occupate, sgomberate e assegnate alle forze dell'ordine

Prosegue l'azione dell'amministrazione comunale per contrastare il fenomeno dell'occupazione abusiva degli alloggi appartenenti al patrimonio civico. Si sta concludendo infatti in questi giorni la prima fase delle operazioni di recupero degli immobili situati nella zona di lungo Polcevera/San Quirico. Cinque civici di lungo Polcevera (2, 4, 6,14 e 16) e uno situato in via San Quirico (84 A) sono oggetto di un radicato fenomeno di occupazioni abusive.

Lo sforzo congiunto delle strutture comunali, dalla polizia locale ,reparto polizia giudiziaria, agli uffici politiche della casa e uffici tecnici, ha consentito il recupero completo - appartamenti e parti comuni - del civico 84 A di via San Quirico, nel quale soltanto 4 alloggi su 16 risultavano assegnati regolarmente. I nuovi alloggi sono stati assegnati a esponenti delle forze dell'ordine, anche a tutela del territorio.

L'azione è ora spostata sul civico 2 di lungo Polcevera con l'impegno a continuare sulla strada appena iniziata.