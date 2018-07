San Quirico, crolla albero nei giardini Morchio

Ancora un albero caduto in città in questa estate di “crolli”. Questa volta Aster è intervenuta a San Quirico, nei giardini Morchio, per rimuovere una pianta che si è abbattuta su una panchina.

Il crollo è avvenuto con tutta probabilità nella notte: una fortuna, tenendo conto del fatto che durante il giorno l’area verde è molto frequentata da anziani, famiglie e bambini.

Gli uomini di Aster hanno iniziato la rimozione in mattinata, procedendo a potare l’albero e a tagliarlo per portare via tronco e rami. Nelle ultime settimane altri due almeno gli episodi simili, uno a Castelletto, in corso Paganini, e uno a Quarto, nel cortile dell’ex ospedale psichiatrico.