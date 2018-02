Cronaca San Martino / Corso Aldo Gastaldi

Anziana truffata, finta impiegata della banca ruba soldi e gioielli

Una signora di 85 anni ha accolto in casa una donna qualificatasi come un'addetta della sua banca. Soldi messi nella busta per un presunto controllo da parte della guardia di Finanza e il furto per un valore di decine di migliaia di euro