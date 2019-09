Finto poliziotto truffa anziano, bottino 3.500 euro

Nel pomeriggio di lunedì 9 settembre 2019 un pensionato ha denunciato presso la stazione carabinieri di San Martino di aver subito una truffa.

Un individuo, qualificatosi come appartenente alle Forze dell'Ordine mostrando un falso tesserino di riconoscimento, è riuscito a entrare nell'abitazione dell'anziano. Dopo averlo convinto di essere indagato per prelevamento di banconote false, gli ha chiesto di controllare il denaro contante in suo possesso e, mediante raggiri, è riuscito a impossessarsi della somma di 3.500 euro, riposti dalla vittima in un borsello insieme a un carnet di assegni in bianco.

Il malvivente è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce.