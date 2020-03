«State a casa!» lo sfogo social dell'anestesista del San Martino

Sui social è diventato virale l'appello lanciato da Vivian Perniciaro, anestesista dell'ospedale San Martino di Genova che, pubblicando una sua foto dove si mostra "Alla fine un turno delirante durante questa emergenza, prima di tornare dai miei figli,con ancora i segni della tuta anti contaminazione e delle mascherine" ha chiesto a tutti gli italiani di "Stare a casa".

Poi lo sfogo: "Chiusa dentro una stanza per ore - ha aggiunto - senza poter bere o grattarsi semplicemente il naso, per intubare ed assistere un paziente contagiato prima di portarlo in rianimazione in un ambiente surreale. Stanca, nervosa e arrabbiata. Per cui non mi interessano le vostre c... e di dove dovete andare. State a casa c... state a casa!".

"Perché se non capite cosa succede e che di Coronavirus si muore - ha concluso - , capite almeno che i posti in rianimazione finiscono, gli anestesisti sono sempre gli stessi e gli incidenti, gli infarti, gli ictus e tutte le altre problematiche continuano a esistere e noi siamo sempre gli stessi: vulnerabili, stanchi, schiacciati, ma che resistono e continuano a testa bassa finché si può, poi forse si torna a casa. Non siamo eroi, facciamo il nostro mestiere".

E un messaggio molto simile è stato veicolato sui social anche da molti altri medici e infermieri degi ospedali italiani che, in questo momento, stanno vivendo l'emergenza in prima linea, tra questi anche Daniela Biondi, infermiera a San Martino, che ha invitato a stare a casa puntando il dito contro i tagli alla sanità degli ultimi anni.