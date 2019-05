San Martino: si rompe l'apparecchio per la radioterapia, decine di sedute rinviate

Disagi ai pazienti nel pomeriggio di lunedì all’ospedale San Martino a causa della rottura di un apparecchio utilizzato per le sedute di radioterapia nel reparto di Radioterapia Oncologica.

Alla luce del guasto, la direzione sanitaria del policlinico ha dovuto rinviare 16 sedute previste per oggi e spostarne altre 26 fissate per martedì. La strumentazione, fanno sapere in una nota, tornerà operativa a partire da mercoledì ed entro lunedì prossimo verranno recuperati tutti i trattamenti rinviati.

«Si segnala - conclude la direzione sanitaria del San Martino - che lo strumento in questione rientra nel piano di rinnovo del parco di apparecchiature che verranno sostituite, come da programmi, entro la fine del 2019».