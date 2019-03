Ventuno euro per fare da San Martino a Quarto in taxi, indaga la polizia

Secondo il suo parere sarebbe stato truffato e così si è presentato alla polizia per sporgere denuncia. Il tutto è avvenuto questa mattina. Un passeggero ha dichiarato di essere salito su un taxi nei pressi dell'ospedale San Martino, chiedendo di essere portato all'Asl di via Maggio. Al termine della corsa viene richiesto il pagamento di 20,80 euro (lunghezza del percorso 2,5 chilometri, tempo stimato sei minuti).

Il passeggero chiede spiegazioni, facendo notare al guidatore che sul tassametro era inserita la tariffa notturna festiva (il numero due che si vede nel display in foto). Ma l'autista non si scompone e ribadisce che la somma è quella. Al passeggero non resta che pagare 21 euro, senza ricevere né resto nè ricevuta, così come messo nero su bianco sul verbale della polizia.

A quel punto il passeggero contatta il numero del radio taxi, racconta l'accaduto, ma per questioni di privacy non gli viene detto chi c'era alla guida. Senza darsi per vinto ha deciso di andare fino in fondo, raccontando tutto alla polizia. Sono in corso indagini per chiarire l'accaduto e accertare se il denunciante sia stato davvero vittima di una truffa.