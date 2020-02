San Martino, nuove regole per il pronto soccorso: un solo accompagnatore e con il pass

Nuove regole per gli accessi all'ospedale San Martino: all'indomani dalla riunione che si è tenuta in prefettura per discutere della preoccupante escalation delle aggressioni al personale ospedaliero, la direzione del policlinico ha deciso di dotare di pass le persone che accompagnano i pazienti al pronto soccorso.

I nuovi pass visitatore saranno distribuiti a partire da sabato 15 febbraio, etichette adesive con su scritto “visitatori” che verranno consegnate consegnate, in fase di registrazione, dall’infermiere di triage, a un solo accompagnatore per paziente.

Su ogni etichetta saranno indicate le ultime tre cifre di registrazione dell’accesso in pronto soccorso, in modo da garantire, oltre alla privacy, l’univocità del legame paziente-accompagnatore. Per i pazienti che si recheranno invece al pronto soccorso per eseguire esami radiologici in regime di Cup, il ‘pass’ verrà consegnato all’ingresso, dal personale del servizio di portineria/accoglienza (hostess) e riporterà la scritta Cup.

Rimane invariato e garantito, nel rispetto degli orari di visita, l’accesso all’area degenza, situata al primo piano, raggiungibile tramite percorsi esterni all’area del pronto soccorso, debitamente segnalati.