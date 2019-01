Influenza: il San Martino si prepara a un eventuale picco

All'ospedale San Martino di Genova sono stati attivati 16 posti letto presso il reparto di Chirurgia Senologica Plastico Ricostruttiva per far fronte al possibile picco influenzale e al conseguente iper afflusso di pazienti presso il policlinico.

La direzione sanitaria dell'ospedale San Martino sottolinea che «il provvedimento adottato ha carattere meramente temporaneo e l'attività sarà costantemente monitorata per verificare le eventuali conseguenze sulla programmazione. Inoltre specifica che i letti dedicati alla patologia oncologica sono garantiti».

«Sono ridotte invece le degenze per gli interventi che possono essere temporaneamente differiti trattandosi di patologia che non pregiudica la salute del paziente. Si segnala che i tempi di attesa per la chirurgia senologica post diagnosi tumorale si attestano su 40 giorni, indipendentemente dalla misura adottata».