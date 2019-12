Guasto ai server del San Martino, smarrite 350 risonanze: «Già partita segnalazione al Garante»

All'ospedale San Martino sono state smarrite le immagini delle risonanze magnetiche di 357 pazienti per un problema tecnico al server in cui erano conservate. L’ospedale ha reso noto che ad andare perse sono state le immagini delle risonanze e non i referti, e che è già stato segnalato quanto accaduto al Garante per la privacy.

«Nella segnalazione abbiamo evidenziato che per il momento nessun paziente è stato richiamato e che i clinici stanno valutando caso per caso se vi fosse una effettiva necessità di ripetere l’esame - spiega Giovanni Ucci, direttore generale del Policlinico - In tutti i casi le immagini sono state ampiamente studiate nei dettagli perché sono rimaste a disposizione per almeno 300 giorni. Inoltre in tutti i casi sono disponibili i referti ed in 78 casi anche le immagini consegnate ai pazienti su compact disk. La probabilità quindi che sia necessario richiamare qualche paziente è bassa e limitata a casi particolari. Ad ogni modo attendiamo le valutazioni dei professionisti«

Esaote, che gestisce i server del San Martino, ha chiarito che il problema rilevato è emerso nell'ambito di test regolari che vengono effettuati per garantire la sicurezza dell'archivio.