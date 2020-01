Incidente sul lavoro al San Martino, operaio in codice rosso

Un operaio è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente sul lavoro, avvenuto poco prima delle 8 di giovedì 30 gennaio 2020 all'interno dell'ospedale San Martino.

L'uomo, per cause da chiarire, è caduto da una scala nel locale caldaia del nuovo laboratorio. Nell'impatto ha riportato diversi traumi ed è stato soccorso da ambulanza e automedica e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso.

Il ferito è un cinquantenne.