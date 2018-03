Malore nel Centro prelievi del San Martino, morta pensionata

Una donna di 82 anni è morta martedì mattina all’ospedale San Martino dopo essersi sentita male nella sala d’attesa del Centro prelievi della struttura.

Stando a quanto accertato dai sanitari e dalla polizia, intervenuta sul posto, la pensionata era già seguita dai medici dell’ospedale per problemi di cuore, e in mattinata si era sottoposta a un controllo cardiologico accompagnata dal marito e dal figlio. Mentre aspettava di sottoporsi a un prelievo ha però accusato un malore e si è improvvisamente accasciata a terra: immediato l’intervento del medico del Centro Prelievi, che ha iniziato le manovre di rianimazione raggiunto poi dal personale del 118, ma il cuore della donna si era ormai fermato e non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Gli agenti della polizia hanno confermato il decesso per cause naturali, e non è dunque stata disposta alcuna autopsia.