Anziano ricoverato al San Martino, un infermiere gli svaligia la casa

Un dipendente dell'ospedale San Martino di Genova è stato arrestato dalla Polizia per furto aggravato e falsa attestazione sull'identità personale. Aveva svaligiato la casa di un anziano ricoverato all'ospedale dopo avergli sottratto le chiavi fingendosi un incaricato dell'assistenza domiciliare. Dopo essere stato colto sul fatto dai poliziotti ha fornito generalità false agli agenti che lo hanno arrestato.

Un'addetta alle pulizie ha lanciato l'allarme

Seondo la ricostruzione fornita dalle forze dell'ordine l'uomo, un 53enne genovese, aveva avvicinato la sua vittima, un genovese di 72 anni, presentandosi come operatore dei servizi sociali e asserendo di essere l’incaricato dell’assistenza domiciliare una volta che fosse uscito dall'ospedale. Ottenuto l’indirizzo dell’abitazione dall’anziano, nel quartiere di Quinto, l’uomo ha atteso che si assentasse dalla stanza per sottrargli le chiavi di casa dall’armadietto. Nel frangente però è stato notato da un’addetta delle pulizie che, non convinta delle giustificazioni del malintenzionato sulla sua presenza accanto al letto del degente, ha subito avvisato il 112.

Diecimila euro di bottino

I poliziotti si sono presentati presso l’abitazione del ricoverato, hanno visto le luci accese e sentito rumori all’interno. Hanno aspettato che l’infermiere uscisse e l’hanno sorpreso con una busta contenente gioielli e orologi di proprietà del 72enne per un valore di circa diecimila euro.

False generalità

L’uomo è stato quindi arestato e portato in Questura, interrogato sulla sua identità ha fornito generalità false. Associato alle camere di sicurezza il 53enne è stato processato per direttissima nel corso della mattinata di lunedì 19 marzo 2018.