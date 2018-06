Ospedale San Martino, incendio in un ascensore

Attimi di caos, ma nessuna grave conseguenza per il principio d'incendio scoppiato intorno alle 6.30 di venerdì mattina in uno dei reparti dell'ospedale San Martino.

Le fiamme sono divampate da un sacchetto contenente alcuni stracci sporchi lasciato davanti all'ascensore che unisce il Pronto Soccorso al piano interrato in cui ha sede il reparto Specialità, e con tutta probabilità è stato causato da una sigaretta lasciata incautamente accesa. Non è stata necessario disporre un'evacuazione, e le attività, come assicurano dall'ospedale, non hanno subito ripercussioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est e le forze dell'ordine, anche alla luce dell'imminente visita del ministro dell'Interno Matteo Salvini, atteso in ospedale intorno alle 11 per fare visita al poliziotto rimasto ferito nella tragedia di via Borzoli, in cui la scorsa domenica è stato ucciso il 22enne Jefferson Tomalà in un tentativo di tso fallito.