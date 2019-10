Incendio al San Martino, fiamme vicino al Monoblocco

Principio d'incendio prima dell'alba all'ospedale San Martino. Non si registrano feriti o intossicati. Le fiamme sono divampate nei pressi del Monoblocco, ad accorgersene sono stati alcuni dipendenti della struttura, che hanno subito dato l'allarme.

I vigili del fuoco sono intervenuti dopo poco e in pochi minuti hanno domato il rogo. Non è stato necessario allontanare alcun malato dai padiglioni.

L'incendio pare sia partito, per cause da chiarire, da un'insegna con un neon all'interno, forse per un corto circuito.