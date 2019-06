Fumo dal San Martino, ambulanza in fiamme nella rimessa

Una densa colonna di fumo si è alzata in mattinata nella zona intorno all'ospedale San Martino, lasciando temere per un incendio all'interno della struttura e conseguenti disagi o rischi per i pazienti.

In realtà, come spiegato dai Vigili del fuoco, a prendere fuoco è stata un'ambulanza parcheggiata in una rimessa che si trova nell'area del Monoblocco, due piani sotto terra. Il rogo è divampato per motivi ancora da chiarire e ha attecchito anche a un vicino furgone, generando il fumo che ha allarmato i residenti che l'hanno segnalato al 112.

Sul posto diverse squadre che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza i fondi iniziando a liberarli dal fumo, che non è comunque filtrato all'interno dell'ospedale.