Macchinari guasti e interruzione di corrente, giornata difficile negli ospedali

Disagi per i pazienti negli ospedali San Martino e Galliera. Nel primo i problemi si sono verificati al pronto soccorso dove non è possibile svolgere alcuni esami radiologici a causa di un guasto. Fuori uso anche il macchinario per la radioterapia