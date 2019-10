Guasto alla rete elettrica del reparto di Emodinamica, disagi al San Martino

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha reso noto che mercoledì si è verificato un guasto all’UPS (gruppo di continuità elettrica, il dispositivo che garantisce in emergenza la continuità l’alimentazione a tutte le apparecchiature in uso in caso di improvvisa

interruzione dell’energia elettrica) del reparto di Emodinamica.

La riparazione è prevista entro le 48 ore, ma eventuali pazienti sospetti per patologie ischemiche acute del miocardio verranno, in via

precauzionale, prontamente indirizzati dalla Centrale Operativa del 118 a una delle altre strutture di emodinamica dell’area metropolitana.

Risulterà invece garantita la presa in carico di urgenze per pazienti già ricoverati presso il Policlinico mediante l’utilizzo di un angiografo dotato

di UPS dedicato.