Doppio furto in un mese all'ospedale San Martino, denunciato

Nei primi giorni dello scorso mese di settembre, all'interno di un'aula studio di una facoltà sita all'interno dell'ospedale San Martino, è stato rubato il portafoglio di una studentessa, con all'interno dei documenti e una modesta somma di denaro.

I carabinieri della Stazione di San Fruttuoso, dopo aver visionato le immagini del sistema di video sorveglianza interna, hanno identificato il responsabile del furto in un calabrese di 57 anni, gravato da pregiudizi di polizia per reati specifici. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Dagli accertamenti è emerso che il 57enne è già stato denunciato lo scorso 16 settembre per aver rubato 100 euro da un armadietto, dove due impiegate dell'ospedale riponevano i loro effetti personali durante l'orario di lavoro.