Furto in casa la notte di Capodanno, sparisce solo la pistola

La stazione carabinieri di San Martino sta indagando su un furto in abitazione avvenuto in assenza dei proprietari, fuori per i festeggiamenti di Capodanno.

Ignoti ladri, dopo aver forzato la serratura della porta d'ingresso, si sono introdotti in casa e, dopo aver messo a soqquadro alcune stanze, si sono impossessati di una pistola Bernardelli calibro 7,65 priva di munizionamento, regolarmente detenuta e denunciata dalla vittima.

Di recente, tra il 28 e il 29 dicembre scorsi, sono stati rubati tre fucili da caccia all'interno di un'abitazione di Bogliasco.