Furto pc nella Clinica Neurologica del San Martino, appello per ritrovarlo

«Rubare in ospedale vuol dire danneggiare se stessi»: l’ammonimento, e l’appello, arrivano dalla Clinica Neurologica del San Martino di Genova, dove nei giorni scorsi è stato rubato un computer portatile Toshiba nei locali del Padiglione Specialità, al piano fondi. Una macchina di poco valore dal punto di vista economico, ma fondamentale per chi lavora (e viene curato) nell’ospedale cittadino.

«Il computer contiene dati clinici e di ricerca (protetti da password) di fondamentale importanza per noi - hanno fatto sapere i medici lanciando un appello via social diventato in poche ore virale - Invitiamo chiunque sia in possesso del computer in questo momento a fare questo pensiero: la vendita del portatile può fruttare, nella migliore delle ipotesi, poche centinaia di euro. Al contrario, i dati contenuti in esso hanno un valore inestimabile. Rappresentano dati insostituibili, di vitale importanza per la salute dei nostri pazienti. Pazienti che potrebbero essere il ladro stesso o uno dei suoi familiari».

«Non è troppo tardi - proseguono gli autori dell’appello - Non siamo interessati a sapere come possa essere arrivato il computer nelle mani dell'attuale possessore. Chiunque abbia in mano, ora, il computer portatile Toshiba, non esiti a contattare la Clinica Neurologica dell'ospedale San Martino di Genova al numero 0105557290 oppure a mandare una mail a neurofisiologia.dinogmi@gmail.com».

Il computer è stato rubato dai locali di Neurofisiologia, nel Padiglione Specialità, piano fondi: «Siamo disponibili a fornire una congrua ricompensa in denaro», aggiungono i medici con un ultimo, disperato tentativo di riottenere i dati contenuti nel Toshiba. Chiunque abbia informazioni può rivolgersi anche alla redazione.