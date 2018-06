Ruba cosmetici in un negozio, denunciato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato identificato come l’autore di un furto avvenuto due giorni fa in un negozio di via San Martino, nell’omonimo quartiere genovese.

I militari della stazione di Nervi hanno raccolto la denuncia del negoziante, che aveva riferito un ammanco di circa 200 euro in prodotti cosmetici, e grazie alla sua descrizione sono riusciti a risalire a un 24enne senza fissa dimora con precedenti in materia di droga e reati contro il patrimonio.

Il giovane è stato denunciato e la refurtiva, ritrovata, è stata restituita al titolare del negozio.