Disservizi nel nuovo polo oncologico del San Martino

Il Consiglio comunale di martedì 18 dicembre 2018 è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Cristina Lodi (Pd), pur sottolineando che la Sanità è materia di competenza regionale, ha rilevato che ci sono state, da parte dei cittadini, segnalazioni di gravi disservizi circa le modalità di erogazione delle cure nel nuovo polo oncologico del San Martino. A questo proposito ha chiesto un'informativa urgente su tale criticità, in quanto il sindaco è responsabile della salute dei cittadini.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Francesca Fassio: «Concordo con lei sulla delicatezza del problema. L'assessore regionale alla Sanità Sonia Viale ha eseguito, ieri, un sopralluogo e ha riscontrato la veridicità delle segnalazioni. Ha assicurato che saranno intraprese delle azioni per risolvere la situazione e come amministrazione comunale monitoreremo gli sviluppi».