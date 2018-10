Parcheggi disabili, al San Martino guerra contro i "furbetti "

Per chi non rispetta il posteggio disabili arriva "la gogna social". L'ospedale San Martino ha deciso di pubblicare sulla pagina Facebook del policlinico, le foto delle auto dei cosiddetti "furbetti" del contrassegno; coloro che, incuranti della legge e senza alcuna remora etica, occupano il posto riservato ai portatori di handicap. Le taghe sono debitamente coperte anche se i commentatori al messaggio chiedono a gran voce di renderle pubbliche.

«Rispettare gli spazi riservati alle persone disabili prima che un obbligo di legge è una attitudine che denota rispetto e civiltà», si legge nel post pubblicato giovedì 25 ottobre su Facebook. «Non riuscendo sempre a far rimuovere per tempo gli automezzi sprovvisti di permesso e non avendo alcuno strumento amministrativo per sanzionare questi abusi - fa sapere il direttore generale Giovanni Ucci - la direzione del Policlinico ha deciso di pubblicare quotidianamente qui le foto con targa oscurata degli automezzi che occupano impropriamente gli spazi riservati con l’auspicio di contribuire ad una riflessione che aiuti a cambiare certe cattive abitudini».