Ospedale San Martino, La Valle si è dimesso: si cerca un nuovo direttore sanitario

Sono diventati ufficiali a partire da oggi le dimissioni del dottor Giovanni La Valle da direttore sanitario dell’ospedale policlinico San Martino.

L’azienda ha comunicato in mattinata che il direttore generale, Giovanni Ucci, ha nominato direttore sanitario d interim la dottoressa Alessandr Morando, già direttrice dell’Unità Operativa di Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera: a lei il compito di gestire l’ospedale per i prossimi 30 giorni, in attesa che venga individuato e nominato un nuovo direttore sanitario.

La Valle ha rassegnato le dimissioni dopo essere stato scelto per ricoprire il ruolo di direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino