San Martino, 78enne sorpreso a rigare auto: «Mi volevo vendicare»

Esasperato perché continuava a trovare la sua auto rigata, ha deciso di scendere in strada e “rendere pan per focaccia” al presunto vandalo. Solo che, nell’incertezza, si è messo a danneggiare tutte le auto che ha trovato parcheggiate nei pressi della sua.

Protagonista della vicenda, un 78enne di San Martino, che lunedì sera è stato sorpreso da un carabinieri fuori servizio mentre si accaniva con una chiave su una serie di macchine posteggiate lungo corso Europa, tracciando righe e segni.

Il militare stava rientrando a casa e ha notato la scena, si è fermato e lo ha bloccato, poi ha chiesto spiegazioni: «A me lo fanno sempre, quindi ho deciso di farlo anche io», avrebbe detto il pensionato al carabiniere interdetto. Che a quel punto ha avvisato i colleghi del Radiomobile, che giunti sul posto hanno denunciato il 78enne per danneggiamento aggravato continuato.

Il sospetto è che possa essere lui il vandalo che da tempo approfitta delle ore notturne e dell’alba per accanirsi sulle auto in zona, ma accertamenti sono in corso per stabilire se sia davvero lui il responsabile di tutti gli altri episodi.