Precipita dal terzo piano, 15enne grave in ospedale

Dramma venerdì mattina in via Pratolongo, nel quartiere genovese di San Martino, dove un ragazzino di 15 anni è precipitato dalla finestra al terzo piano del palazzo in cui abita con i genitori.

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario: il ragazzo avrebbe manifestato segni di profondo disagio, culminati in mattinata in un gesto estremo. A chiamare i soccorsi è stata la madre, in casa al momento della caduta.

Il 15enne è stato subito soccorso e portato in codice rosso al San Martino, l’ospedale più vicino: le sue condizioni sarebbero gravi. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla Squadra Mobile della polizia, che avrebbe trovato alcuni scritti in cui il ragazzo, straniero e soltanto da qualche mese in Italia, avrebbe riversato le sue angosce.