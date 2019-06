Il fiuto del cane Dymo svela il nascondiglio della droga, tre spacciatori arrestati

Tre cittadini marocchini di 34, 33 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato in concorso tra loro.

I militari della Maddalena erano impegnati in un predisposto servizio coordinato nell'ambito dell'operazione 'periferie tranquille' insieme ai colleghi della Compagnia intervento operativo di Milano e all'unità cinofila di Albenga quando in piazza San Marcellino nel centro storico hanno sorpreso i tre mentre cedevano due dosi per complessivi tre grammi circa di hashish in cambio di 20 euro a un peruviano di 28 anni.

Successivamente, grazie all'ottimo fiuto del cane Dymo, i militari hanno individuato dove i pusher nascondevano la sostanza stupefacente. Infatti sono state trovate altre quattro dosi per un totale di cinque grammi della stessa sostanza, nascosti nei buchi dei muri dei palazzi.

Droga e denaro sono stati sequestrati e l'acquirente sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Questa mattina i tre spacciatori sono stati processati con rito direttissimo.