Bestemmie sul red carpet di Natale, vandali in via San Luca

Scritte nere sul tappeto rosso. È durato un giorno il red carpet di Natale posato ieri, mercoledì 28 novembre in via San Luca. Ignoti, durante la notte, hanno imbrattato la passatoia con bestemmie e frasi di contestazione politica.

Soltanto ieri Paola Bordilli aveva tagliato il nastro all'inaugurazione: «Con piacere ho partecipato alla inaugurazione del Red carpet in San Luca - ha scritto sulla sua pagina Facebook l'assessore al commercio - un piacere sentire come sia molto apprezzato ma soprattutto utile il finanziamento che diamo come Comune per Natale, prima Giunta negli anni. Esso permette ai CIV di poter meglio lavorare e strutturare interventi sulle vie di affaccio dei loro negozi».

La scelta del red carpet era nata per invogliare lo shopping nelle vie del centro storico: «Un’iniziativa volta a portare lustro ed eleganza a strade chiave per la loro posizione fra il Porto Antico e il Centro Storico - aveva dichiarato il presidente del Civ, Emanuele Timothy Costa - aumentando così il coinvolgimento di genovesi e turisti in luoghi unici, patrimonio di Genova e dell’Unesco».