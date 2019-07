Spacciatore colpisce con un pugno un carabiniere, arrestato

Nella tarda serata di martedì 2 luglio 2019, nel corso di un servizio anti droga nel centro storico, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro, dopo un breve appostamento in via San Luca, hanno notato un giovane, che, in cambio di una modesta somma di denaro, ha ceduto tre grammi di hashish a un cameriere brasiliano, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Lo spacciatore, per evitare di essere sottoposto a controllo, improvvisamente ha sferrato un pugno a un carabiniere. Bloccato e identificato in un 25enne originario del Gambia, incensurato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.