Ruba due Rottweiler a Bolzaneto e li porta a spasso in via San Luca

Nel corso della mattinata di venerdì 22 febbraio 2019 una pattuglia della stazione dei Carabinieri della Maddalena ha fermato per un controllo uno straniero con due cani di razza “Rottweiler” in via San Luca.

L'uomo è stato identificato come un 43enne di origine somala con precedenti di polizia e senza fissa dimora. I militari, a seguito di accertamenti, hanno però scoperto che i cani erano stati rubati da un terreno recintato situato in passo dei Barabini a Bolzaneto, di proprietà di un 62 enne genovese, al quale, poi sono stati restituiti i due animali. Il 43enne è stato quindi denunciato per il furto.