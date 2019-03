Ritrovo di pusher, chiuso per 15 giorni bar di via San Luca

Era stato più volte segnalato come ritrovo di spacciatori, teatro di “transazioni” sospette a ogni ora del giorno, ed è finita che una è avvenuta proprio sotto gli occhi dei carabinieri che stavano per notificare il provvedimento di sospensione dell’attività proprio alla luce delle segnalazioni.

Succede in centro storico, in via San Luca, al centro della vicenda il Bar Snack, nel mirino delle forze dell’ordine da tempo. Tante, troppe le segnalazioni su frequentazioni e “transazioni” sospette, sino a quando il questore Sergio Bracco non ha deciso di firmare un provvedimento per disporre la chiusura dell’attività per 15 giorni.

Venerdì pomeriggio, dunque, i carabinieri della Compagnia di Genova Centro, coordinati dal capitano Michele Zitiello, si sono presentati sul posto per notificarlo, e dentro hanno notato qualcosa di strano.

I militari hanno quindi deciso di appostarsi all’esterno e tenere d’occhio il bar, finendo per cogliere sul fatto un 26enne originario del Gambia e un complice, un 28enne di Capo Verde, che avevano appena venduto una dose di crack a un cliente. La perquisizione ha aggiunto altre dosi, che sono state sequestrate. I due pusher sono stati arrestati, e in mattinata sottoposti al rito direttissimo.