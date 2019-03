Accoltellato in via San Luca, caccia all'aggressore in centro storico

È finita nel sangue la lite nata tra alcuni cittadini stranieri in via San Luca poco dopo l'alba di giovedì mattina.

Un giovane di 25 anni, stando alle prime informazioni di origini senegalesi, è stato infatti accoltellato e poi portato d'urgenza all'ospedale Galliera con una profonda ferita alla mano che ha richiesto anche un trasferimento a Savona per un intervento chirurgico specializzato. Altri due uomini, presenti sul luogo dell'accoltellamento, sono invece stati portati in questura dai poliziotti intervenuti e verranno interrogati per fare chiarezza su quanto accaduto.

A chiamare le forze dell'ordine sono stati i residenti, allarmati nel sentire le urla. La polizia sta adesso ascoltando anche eventuali testimoni, e passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.