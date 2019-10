Venerdì viene arrestato, sabato spaccia nella movida

Venerdì 4 ottobre 2019 i Carabinieri avevano arrestato per spaccio un senegalese di 40 anni che, dopo il processo per direttissima, era stato colpito dal divieto di dimora. Divieto che non è stato rispettato, dato che nella tarda serata di sabato 5 ottobre è stato nuovamente sorpreso, questa volta dagli agenti del reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale, con 9 grammi di marijuana, 110 euro in banconote da 20 euro (il prezzo della dose) e diversi ovuli (almeno 10) che ha ingoiato quando è stato raggiunto dagli agenti, che lo hanno arrestato.

L'uomo è stato notato dagli agenti in piazza San Lorenzo. Quando si è accorto che la squadra si stava avvicinando, si è dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce nel dedalo di vie del centro storico. Dopo essersi infilato nella parte di ponente di via Canneto il Curto è stato raggiunto dagli uomini della Sicurezza Urbana all'incrocio con via Canneto il Lungo. Sentendosi in trappola ha inghiottito alcuni piccoli involucri cercando di buttarli giù col contenuto di una lattina di bevanda analcolica che aveva con sé. Gli agenti, dopo averlo bloccato, l'hanno invitato a consegnare eventuale altra droga, ricevendo una busta con 9 grammi di marijuana custodita nella tasca posteriore dei pantaloni. Addosso aveva anche denaro di cui non ha saputo giustificare la provenienza, verosimilmente provento del commercio illecito.

L'uomo ha detto di non avere documenti con sé ed è stato così portato in Questura per il fotosegnalamento. La banca dati ha restituito un curriculum criminale non di poco conto per la serie di condanne e denunce per spaccio, produzione e traffico di sostanze stupefacenti accumulate. È risultato anche irregolarmente presente in Italia ed è stato quindi denunciato per l'inosservanza alle norme sull'immigrazione.

Alla fine l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Martino dove è piantonato, come disposto dal magistrato. I medici lo hanno sottoposto a tac e hanno visto che gli involucri ingoiati sono almeno dieci. Il senegalese resta in ospedale in stato di arresto nell'attesa che evacui tutti gli ovuli. Soltanto dopo che il contenuto potrà essere analizzato si potrà conoscere la natura della sostanza.