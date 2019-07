Ruba in un negozio e aggredisce la commessa, arrestato

Poco dopo le 14 di mercoledì 3 luglio 2019 in via San Lorenzo i poliziotti del commissariato Prè hanno arrestato un 50enne romeno, pluripregiudicato, per rapina. L'uomo è stato visto da due commesse di un negozio di abbigliamento entrare in camerino con due paia di pantaloni e uscirne con un solo paio.

Le donne hanno tentato di fermarlo, ma il 50enne, ancora con i pantaloni rubati nascosti sotto la maglietta, le ha respinte per tentare di fuggire, provocando a una delle due commesse alcune escoriazioni al piede e al braccio.

All'arrivo della volante l'uomo ha di nuovo tentato di fuggire dal negozio, cercando di divincolarsi dalla presa dei poliziotti, ma è finito in manette.