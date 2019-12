Ubriaco, disturba i passanti: allontanato dal centro storico

Ubriaco, disturbava i passanti. Per questo la scorsa nottata in via San Lorenzo un 39enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia, è sottoposto a controllo dalla pattuglia della stazione carabinieri di Carignano, insieme al personale dell'Esercito, nell'ambito dell'Operazione 'Strade Sicure'.

Oltre ad essere denunciato per ubriachezza, all'uomo è stato notificato il provvedimento di allontanamento dal centro storico cittadino.