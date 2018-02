San Lorenzo: protezioni per arginare crolli dalla cattedrale

Dalla cattedrale di San Lorenzo potrebbero staccarsi altri calcinacci e così per proteggere passanti e turisti sono state installate delle impalcature, o meglio delle mantovane, ovvero delle finiture di legno o metallo a forma di frangia per raccogliere eventuali materiali pericolanti.

L'intervento è avvenuto ieri: a sollecitarlo erano stati polizia municipale e vigili del fuoco dopo la caduta di alcuni calcinacci in via San Lorenzo. La cattedrale è attualmente interessata da lavori di ristrutturazione, ma i distacchi non sembrano dipendere da questi.