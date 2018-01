Dalla scalinata di San Lorenzo sparisce il corrimano d'acciaio

Proprio non andava giù ai genovesi quel corrimano di acciaio installato sui gradini di marmo sulla scalinata della cattedrale di San Lorenzo. L'insofferenza è stata tale da far arrivare alla magistratura un esposto che cita le Belle Arti e la Curia di Genova e l'indignazione, alla fine, ha vinto: le ringhiere sono state rimosse.

La polemica era scoppiata nei giorni scorsi quando la Soprintendenza aveva negato che fosse arrivata l'autorizzazione a procedere. Tanta la rabbia manifestata dai cittadini nel vedere i bulloni incastonati nei gradini, "un pugno in un occhio" secondo i passanti che avevano segnalato l'installazione del corrimano.

«Il corrimano è stato rimosso - commenta Francesca Candiani, la restauratrice autrice dell'esposto - sono rimaste le placche a terra, nastrate di bianco e rosso perché nessuno ci inciampi e mi auguro che vengano tolte in un secondo momento. Spero inoltre che in sostituzione venga proposto un corrimano a tondino in ferro battuto leggero e sottile sul perimetro dei leoni, con meno impatto possibile alla volumetria. Ed eventualmente riutilizzando i buchi già esistenti per non dover forare ulteriormente i marmi, con un nuovo danno al patrimonio».