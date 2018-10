San Lorenzo, crollano calcinacci dalla cattedrale

Le forti raffiche di vento che dalla mattinata stanno spazzando il capoluogo ligure hanno causato qualche problema in città: oltre alle numerose segnalazioni su alberi e rami pericolanti, i vigili del fuoco sono intervenuti in San Lorenzo per la caduta di alcuni calcinacci dalla cattedrale.

Le squadre sono arrivate sul posto poco dopo le 15: i detriti crollati non hanno colpito né ferito nessuno, ma l’ingresso della cattedrale lato via San Lorenzo è stato transennato e chiuso al pubblico per la messa in sicurezza.

In piazza è stata fatta arrivate l’autoscala per consentire ai vigili del fuoco di raggiungere l’area della cattedrale interessata dal crollo.