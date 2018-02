Consigliere leghista aggredito in San Lorenzo

Nella serata di sabato 24 febbraio, il consigliere leghista del Municipio Centro Est con delega alla sicurezza, Antonio Susi Olivieri, mentre si trovava a passeggio in via San Lorenzo, si è imbattuto in un gruppo di quattro soggetti, intenti ad affiggere volantini sul muro di un palazzo.

Il consigliere ha redarguito i quattro, diffidandoli dal continuare, ma ha ricevuto in risposta insulti, minacce, spintoni e calci. La descrizione degli aggressori fornita dalla vittima ha consentito al personale Digos, che ha raccolto la denuncia, di giungere all'identificazione di un uomo di 69 anni, noto frequentatore del circolo di matrice antagonista 'Il grimaldello', che è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di minaccia e lesioni.

Proseguono le indagini, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere presenti in zona, volte all'individuazione degli altri aggressori. Il consigliere è stato medicato all'ospedale e dimesso con una prognosi di sette giorni.