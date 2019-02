Orrore a San Fruttuoso: drogata dalla madre e violentata dal patrigno

Drogata dalla madre e poi costretta a subire violenza dal patrigno. È successo a una ragazza di appena 19 anni, che ha trovato il coraggio di denunciare quanto accaduto consentendo ai poliziotti della Squadra Mobile della questura di Genova di arrestare la coppia.

I fatto risalgono allo scorso dicembre, e nei giorni scorsi il gip del tribunale del capoluogo ligure ha autorizzato la misura di custodia cautelare in carcere chiesta dal pm Elena Schiavetta sulla base delle prove raccolte dagli investigatori coordinati dal dirigente Marco Calì.

Stando a quanto riferito dalla 19enne, la violenza si sarebbe consumata al termine di una festa in zona San Fruttuoso: la madre, una 39enne di origini sudamericane, le avrebbe fatto bere un mix di alcol e benzodiazepine lasciandola poi in balia del patrigno, un 38enne del Pakistan che avrebbe abusato della giovane proprio alla presenza della madre.

La donna avrebbe invitato la figlia a non ribellarsi, ma la giovane sarebbe riuscita alla fine a fuggire e, diverse ore dopo, a rivolgersi alla polizia per denunciare la violenza.

A corroborare il racconto della ragazza, una serie di messaggi trovati sul suo cellulare in cui madre e patrigno ammettevano le loro responsabilità, e le testomonianze di alcuni vicini e conoscenti che avrebbero confermato il contesto estremamente problematico in cui la giovane viveva. Madre e patrigno sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e trasferiti in carcere.